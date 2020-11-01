حققت شركة العالمية القابضة أرباحاً فصلية بقيمة 932 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 16 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الاستراتيجية والاستثمار في القطاع الصحي.

وسجلت الشركة قفزة في إيراداتها تجاوزت 8 أضعاف لتصل إلى 2.15 مليار درهم.

وكانت الشركة العالمية القابضة، "IHC" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلنت مسبقا عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز"، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص شركة "أوكسفورد نانوبور" هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.