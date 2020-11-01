  • مباشر
اللغة

"العالمية القابضة" تسجل قفزة في إيراداتها بـ8 أضعاف

الشركة العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
سوق أبوظبي

"العالمية القابضة" تسجل قفزة في إيراداتها بـ8 أضعاف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حققت شركة العالمية القابضة أرباحاً فصلية بقيمة 932 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 16 مليون درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الاستراتيجية والاستثمار في القطاع الصحي.

وسجلت الشركة قفزة في إيراداتها تجاوزت 8 أضعاف لتصل إلى 2.15 مليار درهم.

وكانت الشركة العالمية القابضة، "IHC" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلنت مسبقا عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز"، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص شركة "أوكسفورد نانوبور" هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا
خلاف وتسوية بين الولايات.. هكذا قُسّم الكونغرس الأميركي خلاف وتسوية بين الولايات.. هكذا قُسّم الكونغرس الأميركي

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد