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ارتفاع أرباح "أسمنت القصيم" 22% بالربع الثالث

اسمنت القصيم
أسمنت القصيم
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "أسمنت القصيم" 22% بالربع الثالث

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العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة "أسمنت القصيم"، إلى 306.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة 42%، مقارنة بـ216.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 22.1% إلى 110.1 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ90.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات والتحسن في متوسط سعر البيع.

- الارتفاع في صافي الإيرادات / المصروفات الأخرى.

وذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والانخفاض في إيرادات الاستثمارات المالية.

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