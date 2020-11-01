ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" 12.6%، في الربع الثالث من 2020، إلى 16.5 مليون ريال، مقابل 14.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الربع الثالث 50.2%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 33 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت الأرباح 10.3% إلى 61 مليون ريال، مقابل 55.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وقالت "ساكو" إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى التحسن النسبي في هامش مجمل الربح، انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية

كما انخفضت مصاريف البيع والتسويق، وارتفعت الإيرادات الأخرى.