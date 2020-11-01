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"باتك" توقع مذكرة لتشكيل تحالف لمنافسة مشروع بالرياض

باتك
شركة باتك
سوق السعودية

"باتك" توقع مذكرة لتشكيل تحالف لمنافسة مشروع بالرياض

مذكرة تفاهم مع كل من "مجموعة المرشد القابضة" و"حلول المدن الذكية"

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العربية.نت

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أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف بغرض التقدم للتأهيل للدخول في منافسة مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، مع كل من "شركة مجموعة المرشد القابضة" و"شركة حلول المدن الذكية"، ومدتها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأشارت إلى أن الأطراف ذات علاقة في الاتفاقية تتضمن:

- الأستاذ أحمد بن محمد الصانع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة باتك وأحد ملاك شركة حلول المدن الذكية.

- المهندس ماجد بن عبدالله العيسى بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة باتك ومالك لنسبه 1% من حصص شركة جازل للاستثمار أحد ملاك شركة حلول المدن الذكية.

- المهندس محمد بن سعود الزامل بصفته العضو المنتدب في شركة باتك والرئيس التنفيذي لشركة ومالك لنسبه 1% من حصص جازل للاستثمار أحد ملاك شركة حلول المدن الذكية.

- الأستاذ فراس بن خالد البواردي بصفته عضو مجلس ادارة في شركة باتك ومالك لنسبه 1% من حصص جازل للاستثمار أحد ملاك شركة حلول المدن الذكية.

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