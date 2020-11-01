تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قبل الزكاة 394.1% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 16.57 مليون ريال مقابل 3.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 106.4% مقارنة مع صافي ربح قبل الزكاة بالربع الثاني من 2020 بلغ 8.03 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 181.4% لتصل إلى 33.36 مليون ريال مقابل 11.86 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الدرع العربي للتأمين إن "الارتفاع في صافي الأرباح للربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 32% وانخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 0.38% وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 30%".

"قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 10% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 20% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 53%".

وبلغ صافي المطالبات المتحملة 63.25 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 92.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.