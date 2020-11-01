  • مباشر
اللغة

تضاعف أرباح الدرع العربي للتأمين لـ16.5 مليون ريال في الربع الثالث 

الدرع العربي للتأمين
الدرع العربي للتأمين
سوق السعودية

تضاعف أرباح الدرع العربي للتأمين لـ16.5 مليون ريال في الربع الثالث 

صافي الربح خلال تسعة أشهر ارتفع 181.4% ليصل إلى 33.36 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تضاعفت الأرباح الفصلية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قبل الزكاة 394.1% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 16.57 مليون ريال مقابل 3.35 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 106.4% مقارنة مع صافي ربح قبل الزكاة بالربع الثاني من 2020 بلغ 8.03 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 181.4% لتصل إلى 33.36 مليون ريال مقابل 11.86 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الدرع العربي للتأمين إن "الارتفاع في صافي الأرباح للربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 32% وانخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بنسبة 0.38% وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 30%".

"قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 10% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 20% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 53%".

وبلغ صافي المطالبات المتحملة 63.25 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 92.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

خلاف وتسوية بين الولايات.. هكذا قُسّم الكونغرس الأميركي خلاف وتسوية بين الولايات.. هكذا قُسّم الكونغرس الأميركي
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد