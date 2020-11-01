تكبدت مجموعة "سيرا القابضة" خسائر بـ180 مليون بالربع الثالث، مقارنة بأرباح بـ64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح مجموعة "سيرا القابضة"، إلى 760 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 ، مقارنة بـ180 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب في تكبد خسائر فصلية إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 81% فى الربع الثالث من العام 2020 لتصل إلى 669 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 3.5 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019.

ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي أثرت على قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر.

وبلغت القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفر الأفراد 219 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بـ 1.6 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق 2019، بانخفاض قدره 87%.

وشهدت إدارة حجوزات السفر للشركات والقطاع الحكومي انخفاضاً بنسبة 77% في القيمة الإجمالية للحجوزات للربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، حيث سجلت 204 ملايين ريال سعودي من القيمة الإجمالية للحجوزات في الربع الثالث من عام 2020م.

كما حققت أعمال تأجير السيارات زيادة بنسبة 34% في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 104 ملايين ريال سعودي، ويعود ذلك إلى زيادة عقود التأجير مع الشركات والقطاع الحكومي.

كما حققت أعمال الضيافة 8 ملايين ريال سعودي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 82% عن الفترة السابقة.

كما لم تسجل أعمال الحج والعمرة أي إيرادات خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 53 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق 2019. ويعزى الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 78% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، ويعود السبب في ذلك، إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة كورونا.