تراجعت أباح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.56% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 26.57 مليون ريال، مقارنة بنحو 48.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وتكبدت الشركة بالربع الثاني من 2020 صافي خسارة بلغ 91.02 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تحولت الشركة لتسجيل خسائر قدرها 58.2 مليون ريال، مقابل 138 مليون ريال صافي ربح في الفترة المماثلة من 2019.

وأرجعت "وقت اللياقة" تراجع الأرباح الربعية، نتيجة لانخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمقدار 0.33 مليون ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 209.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 238.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 12%.

وانخفضت إيرادات العضوية بقيمة 30.21 مليون ريال نتيجة لانخفاض دخل الاشتراكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما انخفضت الإيرادات من الإيجارات بقيمة 0.18 مليون ريال نتيجة عدم تجديد عقود عقارية معينة.