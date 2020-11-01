  • مباشر
اللغة

هبوط أرباح "لجام للرياضة" 45.6% لـ26.6 مليون ريال بالربع الثالث

شركة وقت اللياقة لجام للرياضة
وقت اللياقة
سوق السعودية

هبوط أرباح "لجام للرياضة" 45.6% لـ26.6 مليون ريال بالربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى سجلت خسائر 58.2 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أباح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.56% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 26.57 مليون ريال، مقارنة بنحو 48.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وتكبدت الشركة بالربع الثاني من 2020 صافي خسارة بلغ 91.02 مليون ريال.

شركات اقتصاد السعودية "البحر الأحمر" السعودية تقترب من توقيع قرض بـ3.7 مليار دولار

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تحولت الشركة لتسجيل خسائر قدرها 58.2 مليون ريال، مقابل 138 مليون ريال صافي ربح في الفترة المماثلة من 2019.

وأرجعت "وقت اللياقة" تراجع الأرباح الربعية، نتيجة لانخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمقدار 0.33 مليون ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 209.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 238.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 12%.

وانخفضت إيرادات العضوية بقيمة 30.21 مليون ريال نتيجة لانخفاض دخل الاشتراكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما انخفضت الإيرادات من الإيجارات بقيمة 0.18 مليون ريال نتيجة عدم تجديد عقود عقارية معينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها

الأكثر قراءة

أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر أسترالية تروي للعربية تفاصيل المشاهد المهينة بمطار قطر
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد