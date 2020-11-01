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86.8 مليون ريال خسائر الخدمات الأرضية بالربع الثالث

الخدمات الأرضية السعودية
الخدمات الأرضية
سوق السعودية

86.8 مليون ريال خسائر الخدمات الأرضية بالربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 تكبدت 336 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى تسجيل خسائر 86.79 مليون ريال بالربع الثالث من 2020، مقابل صافي ربح 120.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وسجلت الخدمات الأرضية انخفاضا في الخسائر بنسبة 56%، مقارنة مع الخسائر المسجلة في الربع السابق والتي كانت 197.8 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 336 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 348 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، التحول للخسارة إلى إيقاف غالبية الرحلات الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة كورونا COVID-19 - باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية بما لا يتجاوز 43% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة.

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وتابعت الخدمات الأرضية أن ذلك كان له تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 61% تعادل 415.4 مليون ريال؛ كما أثرت جائحة COVID-19 بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي ساهم في خسارة بلغت 2.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الحالي 267.9 مليون ريال مقابل 683.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 60.8%.

وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها في ظل الجائحة، فقد نفذت الشركة عدة مبادرات تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وبالتالي الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية.

وأوضحت أن المبادرات أدت إلى انخفاض في التكاليف بمبلغ 436.6 مليون ريال للفترة الحالية منها تخفيض في التكلفة بشكل دائم بمبلغ 31 مليون ريال لكل ربع سنة مما ساهم في تقليل الخسائر إلى 336.2 مليون ريال من الخسائر المقدرة بمبلغ 772.8 مليون ريال إذا لم يتم تحقيق هذه المبادرات. والذي انعكس في انخفاض تكاليف التشغيل بمبلغ 434 مليون ريال والمصروفات الإدارية بمبلغ 2.8 مليون ريال.

وتابعت: "بدأت الرحلات الداخلية في العودة تدريجياً في بداية شهر يونيو، ليرتفع حجم العمليات بنهاية الفترة الحالية إلى 43% مقارنة بالعمليات قبل الجائحة".

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