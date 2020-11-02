تعلن شركة أرامكو السعودية، غدا الثلاثاء، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م

وقالت أرامكو السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه "العربية.نت" إنها ستقوم بنشر النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من 2020 قبل افتتاح السوق السعودي (تداول) الثلاثاء 03 نوفمبر 2020.

تراجع صافي أرباح أرامكو، بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 24.62 مليار ريال، مقارنة بنحو 92.59 مليار ريال في الربع المماثل من 2019، بسبب تراجع أسعار النفط الخام وهوامش ربح أعمال التكرير والكيميائيات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأقرت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 0.352 ريال للسهم، بإجمالي 70.3 مليار ريال.