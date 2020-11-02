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أرباح أسمنت المدينة الفصلية تنمو 1% إلى 51 مليون ريال

أسمنت المدينة
شعار شركة أسمنت المدينة
سوق السعودية

أرباح أسمنت المدينة الفصلية تنمو 1% إلى 51 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت المدينة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري محققة صافي ربح بلغ 51.1 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها نمت بنسبة 1.15% مقابل صافي أرباح الشركة خلال الربع المماثل من العام الماضي والتي بلغت 50.52 مليون ريال.

وأظهرت البيانات نمو إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بـ 9.88% إلى 140.6 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، ارتفاع طفيف في الإيرادات الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 157.765 مليون ريال، مقاب ل124.792 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغ 27.3%.

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