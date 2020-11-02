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أرباح "أملاك" الفصلية تتراجع 6.3% إلى 23.2 مليون ريال

أملاك العالمية للتمويل العقاري
شعار شركة أملاك العالمية
سوق السعودية

أرباح "أملاك" الفصلية تتراجع 6.3% إلى 23.2 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، بنسبة 6.3% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 23.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 24.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 59.2% ليصل إلى 76.5 مليون ريال مقارنة بنحو 48 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت "أملاك" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم، إن الأسباب الرئيسية لتراجع الأرباح الربعية تتمثل في انخفاض عوائد المحفظة التمويلية بمبلغ 6.6 مليون ريال.

بالإضافة إلى الانخفاض في مكاسب مبيعات المحافظ التمويلية 6.4 مليون ريال، قابله انخفاض في تكاليف التمويل وتراجع في مخصصات الائتمان.

وتراجع صافي أرباح الشركة 2.5% خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح 23.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح خلال التسعة أشهر من 2020، إلى نمو إيرادات التمويل العقاري، وتراجع مكاسب مبيعات المحافظ التمويلية، والانخفاض في مصاريف التمويل من البنوك، بالإضافة إلى سداد الزكاة وضريبة الدخل عن سنوات سابقة في العام 2019م ناتجة عن الوصول إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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