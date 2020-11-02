أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة التعاونية للتأمين، عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 4.3% إلى 113.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 109.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة لتحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 233.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 220.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.73%.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 51.2 مليون ريال أي بنسبة 3.51%، مقابل انخفاض ايضاً في صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 60.02 مليون ريال أي بنسبة 3.36%.

وارتفع صافي ربح الشركة قبل الزكاة إلى 408.96 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 225.54 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 81.3%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق صافي ربح اكتتاب خلال الفترة الحالية بارتفاع قدره 51.53% عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة ارتفاع ايجابي في صافي أقساط التأمين المكتسبة، بالإضافة الى انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة ، كما انخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق .