  • مباشر
اللغة

أرباح "التعاونية للتأمين" الفصلية ترتفع 4.5% إلى 113.8 مليون ريال

التعاونية للتأمين مناسبة
شركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

أرباح "التعاونية للتأمين" الفصلية ترتفع 4.5% إلى 113.8 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة التعاونية للتأمين، عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 4.3% إلى 113.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 109.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة لتحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 233.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 220.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.73%.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 51.2 مليون ريال أي بنسبة 3.51%، مقابل انخفاض ايضاً في صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 60.02 مليون ريال أي بنسبة 3.36%.

كورونا يصيب أمازون.. يكلفها 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر شركات اقتصاد أميركا كورونا يصيب أمازون.. يكلفها 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر

وارتفع صافي ربح الشركة قبل الزكاة إلى 408.96 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 225.54 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 81.3%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق صافي ربح اكتتاب خلال الفترة الحالية بارتفاع قدره 51.53% عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة ارتفاع ايجابي في صافي أقساط التأمين المكتسبة، بالإضافة الى انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة ، كما انخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به هذه هي الفترة الأخطر التي يعدي فيها مصاب كورونا المحيطين به
7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء 7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء

الأكثر قراءة

كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا مفاجأة.. الرجال الصلع أكثر عرضة لفيروس كورونا
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد