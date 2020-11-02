ذكرت شركة الجزيرة كابيتال، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن صافي شركة أسمنت السعودية في الربع الثالث من 2020، توافق مع توقعاتها البالغة 101.5 مليون ريال، ومع متوسط توقعات السوق البالغة 110.1 مليون ريال.

حققت شركة أسمنت السعودية 106.4 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الثالث من 2020، بارتفاع 28.2% عن الربع المماثل من العام 2019.

وحافظت الجزيرة كابيتال على توصيتها لسهم أسمنت السعودية على أساس "محايد" مع تعديل السعر المستهدف إلى 53.8 ريال.

وتوقعت أن تحقق أسمنت السعودية صافي ربح للسنة المالية 2020 بقيمة 459.5 مليون ريال. وأشارت إلى خسارة الشركة جزءاً من حصتها السوقية لتبلغ 10.7% مقارنة بنسبة 11.9% في العام الماضي.

وذكرت أن قطاع الأسمنت تعافى بشكل سريع من تباطؤ واجهته الشركات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما لم تتأثر من زيادة ضريبة القيمة المضافة مدعوما بارتفاع قروض الرهن العقارب بشكل ملحوظ مؤخراً.

ويتداول سهم الأسمنت السعودية عند سعر 55.7 ريال بارتفاع 1.83% في تعاملات اليوم.