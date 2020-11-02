أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات الخاصة بتوقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية لمشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير.

وأشارت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق حتى الآن 87.44%، متوقعة الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية أبريل من العام المقبل.

وتحولت الشركة إلى خسارة بقيمة 4.7 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 21.5 مليون ريال نهاية الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح من الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.