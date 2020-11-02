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"المصافي" تتحول إلى الربحية بالربع الثالث بـ 386 ألف ريال

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سوق السعودية

"المصافي" تتحول إلى الربحية بالربع الثالث بـ 386 ألف ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة المصافي العربية السعودية- "المصافي" لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، بنحو 386.1 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 828.3 ألف ريال خلال الربع الثالث من 2019.

وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 94.6% خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بأرباح نحو 7.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع صافي ربح "المصافي" بعد الزكاة والضريبة إلى 6.39 مليون ريال، مقابل 8.13 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2019، بنسبة 21.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م بمبلغ 271.5 ألف ريال من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مستثمر فيها) وأيضاً ارتفاع نصيب الشركة من أرباح الشركة الزميلة خلال الربع الحالي (أرباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج).

وأضافت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 7.6 مليون ريال.

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