أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 10 ملايين و100 ألف ريال بالربع الثالث مقابل تسجيلها خسائر بلغت 32,862 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 69.265%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب، وانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 108% في الربع الثالث من العام الجاري، والانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ5.99 مليون ريال، بنسبة 136%، بالإضافة إلى موازنة هذه التحركات الإيجابية جزئيا مع زيادة المصروفات العمومية والإدارية بـ2.68 مليون ريال، بزيادة قدرها 22%.

وسجلت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 22 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 78 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 71%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الفترة 24.78 مليون ريال، تعادل نسبة 16.5% من رأس المال البالغ 150 مليون ريال.