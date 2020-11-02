أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، اليوم الاثنين، وسيكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية في 09-11-2020، وسيكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في 12-11-2020.

وقالت الشركة بأنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

كما قالت الشركة إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكـسور الأسهم على المستثمرين ذوي الطابـع المؤسسي، كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح في شركة الوساطة المالية بتغطية حقوق أولوية مجموعة أنعام القابضة في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

كما قالت الشركة بأنه بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، تنوه الشركة على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

وكانت مجموعة أنعام قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم زيادة عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 10.5 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 9 ملايين سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال؛ تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وبينت، أنه في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ويتضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي، ومن بينها تعديل المادة (7) المتعلقة بزيادة رأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية، في 22 سبتمبر/ أيلول، على طلب مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 90 مليون ريال.