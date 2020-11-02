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"تشب" تجدد عقد تأمين مع "سبكيم" بـ48 مليون ريال

تشب
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"تشب" تجدد عقد تأمين مع "سبكيم" بـ48 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت تعميدا من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لتجديد عقد توفير تغطيات تأمينية وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها بقيمة 48.7 مليون ريال.

وتوفر التغطية التأمينية مخاطر الأضرار التي تلحق بالممتلكات وانقطاع الأعمال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول "يتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2020م/2021م.

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وقفزت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني بالربع الثاني من 2020، نحو 217% مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، في ظل انخفاض صافي المطالبات.

وكشفت بيانات الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة إلى 13.05 مليون ريال، مقارنة بـ 4.12 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة، وارتفاع صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وصعدت أرباح "تشب" بالنصف الأول من 2020، إلى 17.1 مليون ريال، مقابل 14.74 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019، بارتفاع نسبته 16.05%.

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