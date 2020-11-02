تفاقمت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 178.7% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 15.1 مليون ريال مقابل خسائر نحو 5.43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتضاعفت خسائر الشركة بنسبة 4572% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر 324 ألف ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت مدينة المعرفة الاقتصادية لخسارة نحو 22.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح 19.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الاثنين، إن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث من 2020 بلغت نحو 290.75 مليون ريال تعادل 8.6% من رأس المال البالغ 3.393 مليار ريال.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح في الربع الثالث من 2020، على أساس سنوي، إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي لتسجل 9.89 مليون ريال مقابل 17.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 42.3%.