  • مباشر
اللغة

خسائر مدينة المعرفة الفصلية تتفاقم بـ 179% إلى 15 مليون ريال 

مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

خسائر مدينة المعرفة الفصلية تتفاقم بـ 179% إلى 15 مليون ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تفاقمت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 178.7% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 15.1 مليون ريال مقابل خسائر نحو 5.43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتضاعفت خسائر الشركة بنسبة 4572% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر 324 ألف ريال في الربع الثاني من 2020.

أرباح شركات سوق السعودية أرباح "أملاك" الفصلية تتراجع 6.3% إلى 23.2 مليون ريال

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت مدينة المعرفة الاقتصادية لخسارة نحو 22.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح 19.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الاثنين، إن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث من 2020 بلغت نحو 290.75 مليون ريال تعادل 8.6% من رأس المال البالغ 3.393 مليار ريال.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح في الربع الثالث من 2020، على أساس سنوي، إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي لتسجل 9.89 مليون ريال مقابل 17.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 42.3%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال الذكاء الاصطناعي يكتشف كورونا.. من السعال
ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟ ماذا وراء الحراك المكثف بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر؟

الأكثر قراءة

مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها مرتزق سوري يعترف: 100 دولار إضافية على كل رأس أنحرها
كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به كندا.. قتيلان و5 جرحى في اعتداء بسيف وأول صورة للمشتبه به
بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. بنوك هذه الدولة تشكو تكدس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود"
نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً مصر.. فيديو جديد لنجل القاضي الذي كاد يقتل شرطياً دهساً
لا تخبروا أحدا!.. ترمب يتوعد بإقالة فاوتشي بعد الانتخابات لا تخبروا أحدا!.. ترمب يتوعد بإقالة فاوتشي بعد الانتخابات

قبل ان تذهب

مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين
مشاهد لساحة التحرير في بغداد بدون المتظاهرين

اكتشف المزيد