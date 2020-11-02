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صندوق "جدوى ريت" يقر توزيع أرباح فصلية بـ28.44 مليون ريال

جدوى للاستثمار
جدوى للاستثمار
سوق السعودية

صندوق "جدوى ريت" يقر توزيع أرباح فصلية بـ28.44 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 28.44 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثالث من عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لها موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 158 مليون وحدة قائمة، لتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال، تمثل 1.80% من السعر الأولي للوحدة، أو ما يعادل 1.61% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2020.

وأضافت "جدوى" أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري (نهاية يوم التداول بتاريخ 8 نوفمبر).

وأوضحت جدوى للاستثمار أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأظهرت النتائج الفصلية لصندوق "جدوى ريت السعودية" أن إيرادات الإيجارات ارتفعت بمعدل 6%، لتصل إلى 35.3 مليون ريال خلال الربع الثالث 2020، مقارنة بـ33.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

في حين استقرت المصاريف التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري عند 4 ملايين ريال مقارنة بالربع المقارن لعام 2019.

وتوقع الصندوق تراجع الإيجارات في حدود 4% من إجمالي الإيجارات السنوية، أي ما يعادل تقريبا 5 ملايين ريال لعام 2020، وذلك تزامنا مع تلقي الصندوق في نهاية شهر يوليو الماضي طلبات لخفض الإيجار بشكل مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بهم.

هذا وقد وُقع عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التي تخص عقار فندق عابر الياسمين، لتصبح نسبة الإشغال 100%.

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