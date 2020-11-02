تكبدت شركة مكة للإنشاء والتعمير خسائر فصلية تقدر بـ29 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل أرباح 74 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت خسائر مكة للإنشاء والتعمير ارتفاعاً بنسبة 16%، مقارنة مع الخسائر المسجلة في الربع السابق والتي كانت 25 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة خسائر 14 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 209 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وقالت الشركة إن تسجيل خسائر في الربع الثالث يعود لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك ارتفاع بعض بنود المصاريف العمومية والإدارية.