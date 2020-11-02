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23 مليون درهم أرباح "إشراق للاستثمار" في الربع الثالث

شركة إشراق مناسبة
شعار شركة إشراق
سوق أبوظبي

23 مليون درهم أرباح "إشراق للاستثمار" في الربع الثالث

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة إشراق للاستثمار- "إشراق" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 564%، لتصل إلى 32.06 مليون درهم، مقابل 3.47 مليون درهم بالربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت الشركة للخسارة بنحو 3.6 مليون درهم، مقابل صافي ربح 7.48 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2019.

وقالت "إشراق"، إنها استثماراتها في مجالات العقارات والتمويل وتوليد الإيرادات، حافظت على ربحيتها الثابتة رغم الاضطرابات الشديدة التي سببها تفشي وباء "كوفيد – 19".

وحققت هذه الاستثمارات دخلاً نقدياً بلغ 18.7 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

واستردت محفظة الشركة للاستثمار في الأسهم 24 مليون درهم إماراتي من الخسائر غير النقدية نتيجة الركود الذي شهده السوق بسبب تفشي الوباء خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "نواصل التركيز على أرباح إشراق النقدية المحتملة واستراتيجية التنوع بعيداً عن الاستثمارات العقارية، وبالرغم من الاضطرابات الشديدة التي شهدها العام الحالي، فقد تفوقت محفظتنا المدرة للإيرادات على نظيراتها.

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