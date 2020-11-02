واصل صندوق الاستثمارات العامة (الثروة السيادية السعودية) تركيز عمليات الاستحواذ في القطاع الخاص الهندي، إذ نفذ الصندوق عملية شراء جديدة أعلن عنها أخيراً، بضخ ما قيمته 507 ملايين دولار (37.8 مليار روبية) في شراء وحدات من "صندوق البنية التحتية للألياف الرقمية".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، يأتي هذا الاستثمار بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، وهي منصة للخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار وجود الصندوق في السوق الهندية، وقطاع التقنية بشكل خاص.

وتأتي الصفقة تماشياً مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل.

وفي مايو الماضي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن الاستحواذ على حصة معتبرة في شركة دعوات الهندية، إحدى أكبر شركات الأغذية والأشهر في تصدير أرز البسمتي.

وتؤكد الصفقة الحالية التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها، كما يعزز مواصلة الصندوق جهوده بصفته محركاً فاعلاً للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".