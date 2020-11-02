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قفزة بأرباح "الاتحاد للتأمين" الفصلية إلى 30 ميلون ريال

الاتحاد للتأمين التعاوني
الاتحاد للتأمين التعاوني
سوق السعودية

قفزة بأرباح "الاتحاد للتأمين" الفصلية إلى 30 ميلون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "الاتحاد للتأمين التعاوني" تحقيقها نمواً بصافي أرباحها الفصلية بنسبة 111.63% إلى 30 مليون ريال، مقابل صافي ربح بـ 14.13 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة بنسبة 28%.

وعلى صعيد أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد ارتفعت بنسبة 70.88% على أساس سنوي لتصل إلى 80.75 مليون ريال مقابل 47.25 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وكانت الشركة قد حققت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 83.8% بالربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، بدعم من انخفاض صافي المطالبات المتحملة، ليصل صافي الربح إلى 33.33 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 18.14 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019.

ونوهت "الاتحاد للتأمين"، بأن الأرباح المتراكمة بلغت 123.394 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2020.

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