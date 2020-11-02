قالت شركة كيورفاك اليوم الاثنين إن لقاح كورونا التجريبي أثار استجابة مناعية لدى البشر، مما يضع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية على المسار الصحيح لبدء الاختبارات الجماعية هذا العام مع احتدام السباق لإنهاء الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي فرانز فيرنر هاس في بيان: "لقد تشجعنا بشدة بعد بيانات المرحلة الأولى المؤقتة".

تستخدم شركة التكنولوجيا الحيوية نفس النهج المستخدم من قبل شركة Moderna وكذلك BioNTech وشريكتها Pfizer ، على الرغم من أنهم بدأوا اختبارات جماعية على البشر في أواخر يوليو.

وأضافت الشركة أن لقاحها المحتمل، المعروف باسم CVnCoV ، جيد التحمل بشكل عام، ودعمت النتائج بشدة خطط الشركة لإطلاق المرحلة النهائية من الاختبار على البشر قبل نهاية العام.

وطور المتطوعون مستوى من الأجسام المضادة المعادلة على قدم المساواة مع الأشخاص الذين تعافوا من حالة خطيرة من COVID-19.

تسبب الوباء ، الذي أودى بحياة أكثر من 1.1 مليون شخص على مستوى العالم ، في اندلاع تدافع لتطوير لقاح مع حوالي 45 مركبًا تجريبيًا يتم اختبارها على البشر.

كانت شركة الصيدلة الألمانية "كيورفاك" (CureVac) قد أعلنت في 30 سبتمبر الماضي أنها بدأت بالفعل المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول لقاحها الاختباري ضد كوفيد-19.