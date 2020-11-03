احتلت شركة أرامكو السعودية صدارة شركات النفط العالمية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات رغم تداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط عالمياً.

وحققت أرامكو صافي ربح بلغ 11.79 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع نسبته 44.6%، مقارنة بأرباح بلغت 21.29 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وبحسب إحصاء أجرته "العربية.نت"، وبفارق كبير لصالح أرامكو، جاءت شركة رويال داتش شل- "شل"، متعددة الجنسيات، بريطانية وهولندية الأصل، في المركز الثاني بصافي ربح 489 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح 5.88 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، بتراجع 92%، وفقا لبياناتها المالية.

وحققت شركة توتال صافي ربح بلغ 202 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2.8 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، بانخفاض 93%، لتأتي في المرتبة الثالثة بين شركات النفط العالمية الأكبر ربحية.

وسجلت شركة ستات أويل (Equinor)، النرويجية بحسب إحصاء أجرته "العربية نت"، أعلى قيمة خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 2.12 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار خسائر بالربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت شركة إكسون موبيل، الأميركية متعددة الجنسيات، للخسارة بنحو 680 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.17 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وخسرت شركة "بي بي"- بريتيش بتروليوم البريطانية سابقاً، 450 مليون دولار في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 749 مليون دولار خسائر بالربع المماثل من 2019.

وتحولت شركة شيفرون لخسارة 207 ملايين دولار بالربع الثالث من 2020، مقابل صافي ربح 2.58 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وكانت قد أعلنت أرامكو السعودية اليوم نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م. وأظهرت النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر في بيان اليوم: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباح قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار).