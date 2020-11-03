كشفت شركة أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020.

وقالت أرامكو في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3518 ريال.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 199.88 مليار سهم.

وسيكون تاريخ الأحقية يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سييكون تاريخ التوزيع 30 نوفمبر 2020.

وكانت قد تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أرامكو 44.6% إلى 44.2 مليار ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل 79.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 131.3 مليار ريال، مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.6%.

وتعليقًا على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر في بيان: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أميركي).