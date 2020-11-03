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انخفاض أرباح أرامكو السعودية بالربع الثالث 45% لـ44 مليار ريال

أرامكو مناسبة
أحد المنشآت التابعة لشركة أرامكو
أرامكو

انخفاض أرباح أرامكو السعودية بالربع الثالث 45% لـ44 مليار ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 حققت أرباحاً 131.3 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أرامكو السعودية 44.6% إلى 44.2 مليار ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل 79.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 79.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 24.6 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت أرامكو أرباحا بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 131.3 مليار ريال، مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.6%.

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وقالت أرامكو إن صافي الدخل بلغ 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 79.84 مليار ريال (21.29 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وحول نتائجها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، قالت أرامكو إن صافي الدخل خلال تلك الفترة بلغ 131.31 مليار ريال (35.02 مليار دولار) بشكل أساس بانخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 والبالغ 255.71 مليار ريال (68.19 مليار دولار).

نتائج أرامكو بحسب موقع "تداول"
نتائج أرامكو بحسب موقع "تداول"
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