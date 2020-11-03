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بنكان سعوديان يتفقان على حلول تمويلية لتعزيز الصادرات

هيئة تنمية الصادرات السعودية
ميناء سعودي للتصدير
بنوك السعودية

بنكان سعوديان يتفقان على حلول تمويلية لتعزيز الصادرات

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دبي - العربية.نت

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شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريف توقيع اتفاقية تعاون بين "بنك التصدير والاستيراد السعودي" و"بنك الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق بن عثمان القصبي.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تمويل المصدرين السعوديين من خلال تقديم حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية بما يعزز دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات.

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بدوره، قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير، بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة.

وأشار الدكتور الشمري إلى أنه مع الإطلاق التجريبي للبنك تم إطلاق بعض المنتجات الائتمانية التي تدعم تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ونوه بأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإطلاق منتجات إضافية كالضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

يشار إلى أن الصادرات غير النفطية تعدُّ إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وأولت القيادة اهتمامًا نوعيًا بها، فوافقت على إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي بتاريخ 24 جمادى الآخر 1441هـ والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها.

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