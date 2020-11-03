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أرباح "زين السعودية" تهبط 50.4% لـ60 مليون ريال في الربع الثالث

زين السعودية
زين السعودية
سوق السعودية

أرباح "زين السعودية" تهبط 50.4% لـ60 مليون ريال في الربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تراجعت الأرباح إلى 224 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، بنسبة 50.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة بنحو 121 مليون ريال (32.3 مليون دولار)، في الربع المماثل من 2019.

وقالت الشركة في بيان، للسوق المالية السعودية، إن تراجع الأرباح جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات بنسبة قدرها 4% بقيمة 80 مليون ريال بسبب الأثر التراكمي لجائحة كورونا التي أدت إلى تدني أعداد الزوار والمعتمرين، واقتصار موسم الحج على حجاج الداخل، إضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات النهائية.

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وبالمقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بنسبة 1.7%، مقارنة بنحو 59 مليون ريال صافي ربح بالربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "زين السعودية"، بعد الزكاة والضريبة إلى 224 مليون ريال (59.7 مليون دولار)، مقابل 380 مليون ريال (101.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 41.1%.

وبنهاية الفترة بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1.38 مليار ريال تعادل 23.7% من رأس المال البالغ 5.84 مليار ريال.

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