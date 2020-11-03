ارتفع صافي ربح مجموعة سامبا المالية، بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1.231 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.226 مليار ريال بالربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح "سامبا" بنسبة 29% بالمقارنة بأرباح بلغت 955 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2019؛ ارتفع صافي ربح مجموعة سامبا المالية إلى 3.46 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.23 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019، بزيادة 7.3%.

وذكرت "سامبا" في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12% بسبب الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل المتاجرة.

وتابعت: "يقابلها جزئيا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات".

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 2.46 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 2.19 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بارتفاع 11.9%.