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ارتفاع أرباح أسمنت الجنوب 66.7% في الربع الثالث

شركة أسمنت الجنوب مناسبة
شركة أسمنت الجنوب
سوق السعودية

ارتفاع أرباح أسمنت الجنوب 66.7% في الربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 ارتفع صافي الربح 55.5% لتصل لـ468 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية- أسمنت الجنوب، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 150 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 90 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وحققت الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا في أرباحها بنسبة 11.1% مقارنة بصافي ربح 135 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 55.5% لتصل إلى 468 مليون ريال، مقارنة بنحو 301 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت "أسمنت الجنوب" في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل.

تمثلت تلك العوامل في زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 48.95%، بسبب زيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 37.92%، وانخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي بواقع 25.7%، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 7.25%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 70.83%.

وبلغت مبيعات الشركة 426 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 286 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة 49%.

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