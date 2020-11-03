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"الأهلية للتأمين" توافق على الاندماج مع شركة اتحاد الخليج

الأهلية للتأمين التعاوني السعودية
الشركة لأهلية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"الأهلية للتأمين" توافق على الاندماج مع شركة اتحاد الخليج

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العرض المقدم من قبل شركة اتحاد الخليج لغرض دمج شركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج وفقا لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات.

ويطبق القرار من خلال إصدار ما مجموعه 7,947,464 سهم من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وانقضاء شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.

وتشمل الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج وشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 04-06-2020.

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بالإضافة لتفويض مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين التعاوني أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارتها، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات. وتبدأ فترة اعتراض الدائنين من اليوم الثلاثاء وتنتهي بنهاية يوم الخميس المقبل. وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة الأهلية على صفقة الاندماج.

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