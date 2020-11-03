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الأهلي التجاري يعين طلال الخريجي رئيساً تنفيذياً

البنك الأهلي التجاري السعودي
فرع البنك الأهلي التجاري
سوق السعودية

الأهلي التجاري يعين طلال الخريجي رئيساً تنفيذياً

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دبي - العربية.نت

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كشف البنك الأهلي التجاري عن موافقة مجلس إدارته، اليوم الثلاثاء، على طلب فيصل بن عمر السقاف، الرئيس التنفيذي بإحالته إلى التقاعد، على أن يكون آخر يوم عمل له، بنهاية ديسمبر المقبل.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، إن المجلس قرر تكليف طلال بن أحمد الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف ابتداء من مطلع العام 2021.

الجدير بالذكر أن الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأميركية.

كما يمتلك الخريجون خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 25 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

وشغل خلال هذه الفترة العديد من المناصب كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي التجاري.

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