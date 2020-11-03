كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، عن توقيعها عقداً إطاريا مع رئاسة أمن الدولة لتكون الناقل الرسمي للرئاسة وقطاعاتها.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد 300 مليون ريال، وجرى توقيعه أمس ومدته 5 سنوات.

وبموجب العقد تكون "البحري" الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وكافة قطاعاتها للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري مدة هذا العقد.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي خلال الربع الرابع من عام 2020 ولا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا لارتباطه بالأعمال الفعلية لعمليات الشحن.

وتعمل الشركة في مجال النقل البحري منذ أكثر من أربعين عاماً، ولديها خبرة كبيرة في مجال النقل والشحن البحري والجوي والبري، إضافة إلى عملها كوسيط شحن لكافة أنحاء العالم، كما أن الشركة تمتلك أسطولاً من السفن العملاقة المتخصصة في نقل البضائع العامة ومعدات المشاريع.