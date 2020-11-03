تحولت شركة التصنيع الوطنية- "التصنيع"، للخسارة خلال الربع الثالث من 2020، بنحو 49.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 22.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وتقلصت خسائر "التصنيع" بنسبة 73.9% بالمقارنة مع صافي خسارة نحو 188.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر الشركة إلى 314.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.05 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع 70.2%.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الثلاثاء، سبب الخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من 2019، بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.