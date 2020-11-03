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"التصنيع" تتحول للخسارة بـ49.2 مليون ريال في الربع الثالث

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

"التصنيع" تتحول للخسارة بـ49.2 مليون ريال في الربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 تراجعت خسائر الشركة إلى 314.5 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة التصنيع الوطنية- "التصنيع"، للخسارة خلال الربع الثالث من 2020، بنحو 49.2 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 22.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وتقلصت خسائر "التصنيع" بنسبة 73.9% بالمقارنة مع صافي خسارة نحو 188.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر الشركة إلى 314.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.05 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع 70.2%.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الثلاثاء، سبب الخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من 2019، بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

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