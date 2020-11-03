أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراكز العربية، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 46.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، اليوم الاثنين، على السوق السعودية "تداول"، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 111.1 مليون ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 208.2 مليون ريال صافي ربح في الربع المماثل من 2019.

وبالمقارنة على أساس ربعي تراجع صافي ربح المراكز العربية 27.4% مقارنة بصافي ربح 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 264 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 435 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 39.2%.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل وتنتهي بنهاية شهر مارس من كل عام.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بالربع الثاني على أساس سنوي، إلى تراجع الإيرادات بنسبة 16.9% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 94.3 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الخصومات المقدمة للمستأجرين نتيجة هذه الأزمة 535.9 مليون ريال والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة عقود الإيجار، علماً بأنه تم تسجيل خصومات غير متكررة بقيمة 68.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، و62.7 مليون ريال خلال الربع الأول من السنة المالية 2021.

ومنذ الربع الأخير من السنة المالية 2020، بلغت القيمة الإجمالية للخصومات الممنوحة للمستأجرين المتعلقة بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 151.7 مليون ريال، وهو ما انعكس على صافي إيرادات الإيجار.

ويعود انخفض إجمالي الربح بنسبة 30.5% خلال الربع الثاني إلى تأثير انخفاض إجمالي الإيرادات. كما تأثر إجمالي الربح نتيجة ارتفاع مصروفات الاستهلاك خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت تكاليف استهلاك العقارات الاستثمارية إلى 75.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقابل 67.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020م.

ويعكس ذلك إطلاق مركزي "يوو ووك" بالرياض و"النخيل مول" بالدمام بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول إلى 53.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م مقابل 39.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق مركز "يوو ووك" بالرياض بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول المتعلقة بمركز "النخيل بلازا" بالقصيم طبقًا للعقود التي قامت الشركة بتجديدها بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2020م.