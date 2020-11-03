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تراجع أرباح "ساب" الفصلية 10% إلى 1.05 مليار ريال

بنك ساب
البنك السعودي البريطاني- "ساب"
سوق السعودية

تراجع أرباح "ساب" الفصلية 10% إلى 1.05 مليار ريال

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العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك السعودي البريطاني- "ساب"، تراجع صافي أرباح البنك بـ 10.5% إلى 1.05 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.17 مليار ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019.

وأرجع البنك تراجع الربح، خلال الربع الثالث على أساس سنوي، إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات؛ وقابل ذلك جزئيًا انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وتابع: "يعود انخفاض إجمالي دخل العمليات إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المرجعية، وأرباح تحويل العملات، ودخل توزيعات الأرباح، ودخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة".

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وبلغ إجمالي دخل العمليات 2.14 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 2.67 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بتراجع 19.8%.

وتحول بنك "ساب" للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 4.85 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 2.08 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2019.

وأرجع البنك تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الفترة الحالية بنحو 7.418 مليار ريال.

وأوضح أن الانخفاض في قيمة الشهرة يعتبر حدثا محاسبيا لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.

وتم إثبات الشهرة بعد الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول في يونيو 2019. وكان الانخفاض في قيمة الشهرة للسببين التاليين:

1- الارتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ الاندماج وذلك بسبب انضمام السعودية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM).

2- جائحة فيروس كوفيد 19 غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على الاقتصاد قد ساهم في نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة بالانخفاض في القيمة.

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