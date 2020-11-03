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"طيبة" تتحول للخسائر بتسجيلها 23.48 مليون ريال في الربع الثالث

طيبة القابضة
شركة طيبة القابضة
سوق السعودية

"طيبة" تتحول للخسائر بتسجيلها 23.48 مليون ريال في الربع الثالث

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العربية.نت

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تحولت شركة طيبة للاستثمار "طيبة" للخسائر حيث بلغ صافي الخسائر المسجلة للشركة 23.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 67.85 مليون ريال أباح في الربع الثالث من عام 2019.

وأرجعت "طيبة" تحولها للخسائر؛ إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19، بالإضافة إلى تكوين مخصص إضافي لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف البيعية والتسويقية.

وانخفضت إيرادات الشركة 55.4% بالربع الثالث من العام الحالي إلى 61.39 مليون ريال، مقارنة مع 137.53 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

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وتراجعت أرباح "طيبة" 27.95% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 إلى 106.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 148.38 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2019.

وبلغت الإيرادات خلال تلك الفترة 177.81 مليون ريال، مقابل 340.35 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 47.8%.

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