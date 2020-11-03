أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أنها لا تزال في مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية في حرض، وبحسب تقديرات الشركة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في التشغيل التجاري للمشروع بتاريخ 31 مارس 2021.

وقالت الشركة إن نسبة الإنجاز المتحقق 50% من الأعمال الإنشائية للمشروع. وذكرت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقا، بفعل القوة القاهرة الناجمة عن جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد العالمية ما أدى إلى تأجيل بعض أعمال التنفيذ مما نتج عنه تأخير أنشطة التوريد والتنفيذ للمشروع.

وارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في الربع الثاني من 2020، إلى 131.6 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 1.761%.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 623.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 18.19 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح نادك 149 مليون ريال، مقابل 3.39 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بنمو 4.319%.

وقالت "نادك" إن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بمبلغ 124.56 مليون ريال سعدي إلى عدة أسباب، من بينها أنه وخلال الربع الحالي، تلقت الشركة خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 0.64% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة حيث نمت مبيعات قطاع منتجات الألبان والأغذية بنسبة 1.99%، في حين انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 15.36% بسبب انخفاض مبيعات الخضراوات بسبب COVID 19.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 0.99% بسبب انخفاض مصاريف الإصلاح والصيانة خلال الربع الحالي.