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أرباح دبي للاستثمار الفصلية تنمو 102% إلى 213 مليون درهم

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سوق دبي

أرباح دبي للاستثمار الفصلية تنمو 102% إلى 213 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت دبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية قدرها 213 مليون درهم للربع الثالث من العام الجاري 2020 بزيادة قدرها 102%، مقارنةً مع 105 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وسجلت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، ربحًا صافيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بقيمة 418 مليون درهم، مقارنةً مع 458 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع قدره 8.9%.

أما إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر، فقد بلغ 1.90 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 21.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2020، مقارنةً مع 20.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "بالرغم من الظروف الصعبة، فقد تمكنت دبي للاستثمار من تحقيق أداء قوي خلال هذا الربع. وبدأت مختلف الأنشطة والأعمال عمومًا تسجل انتعاشًا، لذا نقوم في الشركة على التأقلم مع ظروف العمل المتغيرة.

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