أعلنت "شعاع كابيتال، اليوم الثلاثاء، عن سداد كامل السندات المصدرة من قبل شركة آي دي إف جي إف سي ليميتيد في نوفمبر 2017 بقيمة 100 مليون دولار.

ويأتي سداد السندات في أعقاب النجاح الذي حققته "شعاع كابيتال" مؤخراً باستكمال سندات جديدة مدتها ثلاثة أعوام بقيمة 150 مليون دولار أميركي، في أول إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية "كوفيد - 19". وتم إدراج السندات الجديدة في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، في تصريحات سابقة، إن الطلب المتزايد على السندات من مؤسسات ومستثمرين محليين من الشرق الأوسط وأوروبا ساهم بإغلاق السندات بصورة سريعة جداً، حيث وصل حجم الطلب إلى 200 مليون دولار، ولكن الشركة اكتفت بتسعير السندات عند 150 مليون دولار فقط.

وذكرت الشركة أنه سيتم إدارج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن نهاية الشهر الحالي.