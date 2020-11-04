تكبدت شركة طيران الجزيرة الكويتية خسائر بقيمة 5.6 مليون دينار في الربع الثالث من هذا العام ( ما يعادل 18.2 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 9.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنتيجة هذه الخسائر، محت الشركة أرباحها المرحلة ووصلت خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث إلى نحو عشرة في المئة من رأس المال.

وقالت الشركة إنها لا تزال تحتفظ بنقد قدره 23 مليون دينار، لكن قوائمها المالية تظهر أنها سحبت 6.4 مليون دينار على المكشوف من البنوك حتى نهاية الربع الثالث.

وتواجه الشركة تداعيات أزمة كورونا، التي أدت إلى انخفاض أعداد المسافرين إلى 65 ألف فقط في الربع الثالث، بمعدل إشغال لا يتجاوز 52%.