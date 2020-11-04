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فلاي دبي تسيّر 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وتل أبيب

فلاي دبي
شركة فلاي دبي
الإمارات وإسرائيل

فلاي دبي تسيّر 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وتل أبيب

اعتبارا من 26 نوفمبر

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العربية.نت

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أعلنت شركة "فلاي دبي" بدء تسيير رحلات جوية بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 26 نوفمبر 2020.

وستشغل 14 رحلة أسبوعيا بواقع خدمة يومية مزدوجة بين مطار دبي الدولي ومطار بن جوريون في تل أبيب، بحسب ما ورد في "رويترز". ويجري بيع التذاكر الخاصة بهذه الرحلات حاليا.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات، إن أكبر شركة طيران إماراتية ستبيع تذاكر على رحلات فلاي دبي من خلال اتفاق مشاركة الرمز بين الشركتين.

ويمكن لمواطني البلدين زيارة الأخرى دون التقدم بطلب حصول عل تأشيرة قبل السفر وفقا للاتفاقات الموقعة بين البلدين في الآونة الأخيرة.

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وأعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتان يسرائير واريكا عن برامج لزيارة دبي على رحلات تبدأ في التاسع من ديسمبر/كانون الأول ولكنهما ذكرتا أنهما لم تحصلا على موافقات نهائية بعد.

ولم تعلن شركة طيران العال أكبر شركة طيران إسرائيلية عن رحلات.

وتعاني صناعة الطيران من أسوأ أزمة بعد جائحة فيروس كورونا في العام الحالي والتي أصابت معظم الرحلات بالشلل.

ونظمت العال والاتحاد للطيران بأبوظبي رحلات بين البلدين في الآونة الأخيرة لنقل وفود رسمية.

إلى ذلك، كانت الاتحاد للطيران قد أصبحت أول شركة طيران خليجية تشغل رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل، لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وغادرت الرحلة، التي تم تشغيلها بالشراكة مع مجموعة مامون، تل أبيب في 19 أكتوبر الماضي على طائرة الاتحاد بوينغ دريملاينر 787 في رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف من إسرائيل إلى الإمارات، فيما غادرت رحلة العودة أبوظبي في 21 أكتوبر.

ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع الاتفاق بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي.

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