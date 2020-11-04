ذكرت شركة نيستي الفنلندية لتكرير وتسويق المنتجات النفطية أن شراء مصفاة نفط مملوكة لشركة بونج بالقرب من مصنع الوقود الحيوي التابع لها في مدينة روتردام الهولندية سيعطيها المزيد من المرونة في الحصول على المواد الأولية التي تستخدمها.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن شركة بونج الهولندية كانت قد أعلنت في وقت سابق بيع مصفاة نفط في روتردام مقابل 258 مليون يورو.

وقالت نيستي في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الاستحواذ على المصفاة "يدعم الاستخدام المتزايد للمخلفات والنفايات الأولية".

وتستهدف شركة التكرير الفنلندية استخدام المخلفات والنفايات فقط في إنتاج الوقود اعتبارا من 2025. وأشارت نيستي إلى أن موقع المعالجة المسبقة الذي استحوذت عليه من بونج لن يستخدم فقط لصالح مصنعها في روتردام، مشيرة إلى أن طاقة المعالجة المسبقة للمصفاة يمكن أن تخدم شبكة الإنتاج العالمية للشركة الفنلندية، إلى جانب مصنع إنتاج الوقود الحيوي في روتردام.