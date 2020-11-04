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"جرير للتسويق" تقرر توزيع 2.1 ريال للسهم عن الربع الثالث

مكتبة جرير
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"جرير للتسويق" تقرر توزيع 2.1 ريال للسهم عن الربع الثالث

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العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2020، بواقع 2.1 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن قيمة التوزيعات 252 مليون ريال يتم توزيعها على 120 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ 9 نوفمبر 2020، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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كما بينت أنه سيتم بدء توزيع الأرباح بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.

وتراجعت أرباح "جرير للتسويق" في الربع الثالث بـ 16.34% إلى 255.2 مليون ريال، مقارنة بـ 305 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى نمت بنسبة 1% إلى 715.3 مليون ريال.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض خلال الربع الثالث إلى:

- انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة خاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

- كما تأثرت المبيعات إجمالاً بتطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأت مع بداية الربع الحالي.

- كما أن تأخر إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون قد ساهم في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

- وقد أدى التأثير السلبي الكبير على موسم العودة إلى المدارس إلى انخفاض نسبي في هامش مجمل الربح نتيجة التغير السلبي للمزيح البيعي، مما ساهم جزئياً في انخفاض صافي الربح بنسبة أكبر من الانخفاض في المبيعات.

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