تراجع صافي ربح الشركة العالمية للتأمين التعاوني- العالمية، قبل الزكاة بنسبة 55.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 2.33 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 5.2 مليون ريال بالربع المماثل من 2019.

وتراجع صافي ربح "العالمية" قبل الزكاة بنسبة 44.5% مقارنة بالأرباح المحققة في الربع الثاني من 2020، البالغة 4.2 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "العالمية" قبل الزكاة، بنسبة 51.4% ليصل إلى 9.96 مليون ريال، مقارنة بنحو 20.5 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض إيرادات الاستثمار.

وذكرت أن الانخفاض في الربح قابله جزئياً تراجع صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين.