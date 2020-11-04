أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري محققة تراجعا في الأرباح نسبتها 55.3%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها تراجعت إلى 2.33 مليون ريال، مقابل 5.2 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر، تراجعت أرباح الشركة بـ 51.4% إلى 9.96 مليون ريال، مقابل 20.47 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض إيرادات الاستثمار. هذا الانخفاض في الربح قابله جزئياً انخفاض صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين.