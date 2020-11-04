أعلنت شركة باعظيم التجارية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري محققة نموا في صافي الربح قدره 57.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباحها بلغت 4.89 مليون ريال، مقابل 3.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.7% إلى 65.99 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر للعام المالي 2020م مبلغ (4.89 مليون ريال) مقارنة مقارنة بمبلغ 6.587 ريال في الربع السابق من العام المالي 2020م وبنسبة انخفاض 25.75%، ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع المبيعات في الربع الثاني من العام المالي 2020 نتيجة موسمية شهر رمضان المبارك.

وخلال التسعة أشهر، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 31.7% إلى 20.4 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه رغم تحديات كورونا، لا تزال أعمال وعمليات المجموعة حالياً غير متأثرة، حيث إن تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام تم استثناؤها من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك الإعفاء من ساعات حظر التجوال والقيود على شحن البضائع.