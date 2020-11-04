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أرباح "رعاية" الفصلية تتراجع 2% لـ16.3 مليون ريال

الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
سوق السعودية

أرباح "رعاية" الفصلية تتراجع 2% لـ16.3 مليون ريال

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العربية.نت

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ارتفعت أرباح الشركة "الوطنية للرعاية الطبية" إلى 75.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة 25%، مقارنة بـ60.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، انخفضت أرباح "رعاية" بنسبة 2% في الربع الثالث إلى 16.3 مليون ريال، مقارنة بـ16.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الأرباح الفصلية إلى العوامل التالية:

1- زيادة مخصصات لذمم مدينة قديمة من جهات حكومية أخرى غير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتواصل الإدارة التعامل مع شركائها بهذا الشأن وتشعر أن هذه الأرصدة قابلة للاسترداد.

2- انخفاض دخل الإيجار والاستثمار، حيث انخفض الاستثمار بسبب انخفاض نسبة الفائدة في السوق بعد ضخ النقد في النظام المصرفي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

3- ارتفاع مبلغ الزكاة عن الربع نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.

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